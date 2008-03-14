“龍象共舞”：金磚國家後勢可期

【本報社論】10月15日至16日，金磚國家領導人第八次會晤將在印度果阿舉行。

在過去的兩年中，金磚國家發展面臨新情況：外部環境錯綜複雜，世界經濟不確定性加大；內部進入調整期，金磚國家經濟增速普遍放緩，這一背景令本屆峰會的重要性顯得尤為突出。有關“金磚褪色”的聲音不時出現。

2008年金融危機過後，國際形勢發生新變化，世界經濟複蘇緩慢，發達國家深陷泥潭，金磚國家共同承擔起推動全球經濟與貿易向前發展的重擔。金磚國家經濟總量僅為全球的五分之一，但在過去10年中，對全球經濟增長的貢獻率卻超過50%，是世界經濟增長的重要引擎，為世界多極化發揮了至關重要的作用。2015年，新興市場國家的國內生產總值占全球的57.3%，其中最大的5個國家就是金磚國家。全球外匯存底中，“金磚國家”持有3萬多億美元，達四成之多，在國際金融領域舉足輕重，而且基本都是率先擺脫金融危機的。

一段時間以來，金磚國家經濟發展正在遭遇不同程度的挑戰：

在中國，以習近平為核心的中共中央正在推進供給側結構性改革，以主動轉變經濟發展方式、提振經濟發展後勁。目前中國經濟態勢穩定，經濟增長速度保持在合理區間。

在印度，過去兩年來，莫迪政府在經濟發展上采取了一系列重大經濟改革舉措，取得了較大成效。印度經濟迎來了一個小高潮，2015年經濟增長高達7.5%，今年前三季度經濟增長保持了較高速度。

在俄羅斯，宏觀經濟形勢仍然複雜，增長勢頭不穩，但正在逐漸克服下滑態勢。

在巴西，今年第二季度工業領域上漲0.3%，結束了連續5個季度的衰退，這被認為是巴西工業生產在2016年逐漸恢複的一個表現。

在南非，今年第一季度經濟出現衰退，但第二季度南非實現了3.3%的經濟增長，這主要得益於制造業恢複，以及南非貨幣蘭特兌美元匯率有所上升。

總的來說，由於中國、印度的經濟增長，金磚國家對全球經濟增長貢獻率超過50%，顯示了發展中國家的經濟活力。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德日前在美國西北大學發表講話時指出，盡管世界經濟增長緩慢，但發展中經濟體前景樂觀，對今年和明年全球經濟增長的貢獻仍將超過3/4，是世界經濟增長的主要貢獻力量，特別是中國表現仍很搶眼。拉加德表示，中國和印度經濟增長相對較好，巴西和俄羅斯將開始顯露複蘇跡象。在全球經濟複蘇脆弱且不均衡的大背景下，作為發展中經濟體的領頭羊，金磚國家前景光明、後勢可期。

作為世界上兩個最大的發展中國家和新興經濟體，考慮到巴西、俄羅斯和南非經濟持續下滑，中國和印度不得不發揮帶頭作用，從而提升雙邊關系。中印兩國新建的友好關系推動兩國達成了為期五年的中國在印度約500億美元的投資計劃；而中印兩國的友好關系在全球金融治理方面也有所體現，在中國牽頭成立的亞洲基礎設施投資銀行中，印度是第二大股東。2014年，中印兩國貿易額首次突破700億美元；2015年進一步提升至712億美元，15年間增長23倍，中國連續兩年成為印度第一大貿易夥伴國。在投資合作方面，截至2016年3月底，中國對印度工程承包合同額累計達667億美元，營業額累計達446億美元。據印度產業聯合會統計，過去13年裏，有142家中國企業對印度的汽車零配件和消費電子產品等部門進行了投資，投資總額達270億美元。同期，有139家印度企業在中國進行了投資，總投資額達到120億美元，集中在軟件和信息技術服務領域。兩國合作展現出很強的互補性。

正如美國前國務卿基辛格所說，世界秩序正處於一個轉折點，全球權力的轉移和擴散導致新興市場國家要求更多的發言權和代表性。中印兩國互為重要鄰國，都是發展中大國和人口大國，兩國的發展關乎全球三分之一人口的未來。中國龍和印度象應該和諧共處，合作發展，與夥伴國一起升級合作模式，讓金磚國家的政策協調機制成為多邊合作的表率。